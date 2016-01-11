ViktoryZack

Разработка дизайна интерьера, создание 3D моделей

С радостью возьмусь за выполнение Вашего задания!

Образование:Высшее образование - присуждена квалификация ИНЖЕНЕР по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".

Имею диплом о профессиональной переподготовке: "Компьютерный дизайн, дизайн интерьера" (в программе Autodesk 3ds max).

Работаю в программах Autodesk 3ds max, СorelDraw, Photoshop, в стандартных программах Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Виды услуг:- создание дизайна интерьеров в программе (с последующей визуализацией);

- создание дизайна визиток, листовок, буклетов, вывесок, наружной рекламы;

- набор текстов;

- перенос, создание таблиц, создание калькуляций;

- создание 3D моделей;

- различные задания, которые я найду интересными для себя)