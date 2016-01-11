ViktoryZack

Разработка дизайна интерьера, создание 3D моделей
С радостью возьмусь за выполнение Вашего задания!
Образование:Высшее образование - присуждена квалификация ИНЖЕНЕР по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".
Имею диплом о профессиональной переподготовке: "Компьютерный дизайн, дизайн интерьера" (в программе Autodesk 3ds max).
Работаю в программах Autodesk 3ds max, СorelDraw, Photoshop, в стандартных программах Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Виды услуг:- создание дизайна интерьеров в программе (с последующей визуализацией);
- создание дизайна визиток, листовок, буклетов, вывесок, наружной рекламы;
- набор текстов;
- перенос, создание таблиц, создание калькуляций;
- создание 3D моделей;
- различные задания, которые я найду интересными для себя)
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