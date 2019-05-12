Работаю в крупной оптовой компании на должности:
Менеджер по поиску клиентов:
- ежедневно формировать и вносить изменения в базу данных;
- оформлять новые карточки лидов;
- анализировать результаты телефонных звонков;
- формировать список клиентов, с которыми необходимо в ближайшее время вести переговоры;
- вести переговоры с руководителями компаний о сотрудничестве;
- рассылка по электронной почте коммерческих предложений;
- налаживание обратной связи с клиентами (изучение их требований к продукции, выявление причины неудовлетворенности клиента совместной работой, анализировать претензии клиентов и принимать все меры по их решению и сохранению деловых связей);
- формирование отчётов о проделанной работе за месяц.
Менеджер по работе с клиентами:
- вести базу данных по лидам и клиентам;
- доведение лида до заказа;
- оформление способа доставки;
- сообщить покупателю, когда будет необходимый товар;
- предложить аналог;
- при необходимости, сделать заявку на требуемый товар менеджеру по закупкам;
- информирование отдела логистики в изменениях способа доставки.
- работа с возвратами.
- подключение и обучение клиентов работе с персональным кабинетом.