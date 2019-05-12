Свободен для работы

Работаю в крупной оптовой компании на должности:

Менеджер по поиску клиентов:

- ежедневно формировать и вносить изменения в базу данных;

- оформлять новые карточки лидов;

- анализировать результаты телефонных звонков;

- формировать список клиентов, с которыми необходимо в ближайшее время вести переговоры;

- вести переговоры с руководителями компаний о сотрудничестве;

- рассылка по электронной почте коммерческих предложений;

- налаживание обратной связи с клиентами (изучение их требований к продукции, выявление причины неудовлетворенности клиента совместной работой, анализировать претензии клиентов и принимать все меры по их решению и сохранению деловых связей);

- формирование отчётов о проделанной работе за месяц.

Менеджер по работе с клиентами:

- вести базу данных по лидам и клиентам;

- доведение лида до заказа;

- оформление способа доставки;

- сообщить покупателю, когда будет необходимый товар;

- предложить аналог;

- при необходимости, сделать заявку на требуемый товар менеджеру по закупкам;

- информирование отдела логистики в изменениях способа доставки.

- работа с возвратами.

- подключение и обучение клиентов работе с персональным кабинетом.