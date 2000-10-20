Общие сведения
Имя: Максим
Год и место рождения: 23.02.1982, г. Красноярск
Национальность: русский
Квалификация
Владение языками программирования и технологиями:
- PHP, CGI(Perl), CFML
- SQL (в реализациях: MySQL, MSSQL, Oracle)
- JavaScript, CSS, XML, HTML, XHTML
- большой опыт работы с:
Apache HTTP Server
линией продуктов Zend
Socket'ами, библиотеками CURL и IMAP
Прочие навыки и преимущества:
- Сопутствующее знание продуктов Adobe и Macromedia (начиная с
Dreamweaver v.2)
- Знание отличий интерпретации HTML, CSS и JavaScript в основных типах
броузеров (IE, FireFox, Opera)
- Большое количество собственных наработок
- Разработана собственная система управления контентом сайта (CMS),
большинство последних проектов стабильно работают на этом движке.
Выполненные проекты:
Выполнено всего более 40 проектов (сайтов) и различных приложений
основанных на Web (интранет решения, различные системные приложения и
т.п.).
Профессиональный опыт:
20.10.00 - 01.04.03 ОАО
Должность: Web-администратор
Обязанности: Поддержка/модернизация сайта телекомпании.
15.02.01 - 01.09.04 Graph-X Studio (www.grx.ru) г. Красноярск
Должность: Web-программист/Web-верстальщик
Обязанности: Разработка сайтов
Тип работы: удаленная работа
01.07.03 - 23.04.04 ИД
Должность: Разработчик Интернет приложений
Обязанности: Работа над проектом www.yarsk.ru и субпорталов.
Создание новых и переработка существующих разделов, модулей портала.
Особенности:
- Разработка велась преимущественно на CFML и PHP, под БД
Oracle 8i.
- Работа в команде (отдел
19 чел.).
- При разработке проектов осуществлялся жесткий контроль
этапов и грамотная организация.
- Использование CVS (система контроля версий), грамотное
тестирование отдельными сотрудниками.
23.04.07 ООО
Должность: Web-программист
Обязанности: Разработка сайтов
Тип работы: удаленная работа