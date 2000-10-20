Общие сведения

Имя: Максим

Год и место рождения: 23.02.1982, г. Красноярск

Национальность: русский

Квалификация

Владение языками программирования и технологиями:

- PHP, CGI(Perl), CFML

- SQL (в реализациях: MySQL, MSSQL, Oracle)

- JavaScript, CSS, XML, HTML, XHTML

- большой опыт работы с:

Apache HTTP Server

линией продуктов Zend

Socket'ами, библиотеками CURL и IMAP

Прочие навыки и преимущества:

- Сопутствующее знание продуктов Adobe и Macromedia (начиная с

Dreamweaver v.2)

- Знание отличий интерпретации HTML, CSS и JavaScript в основных типах

броузеров (IE, FireFox, Opera)

- Большое количество собственных наработок

- Разработана собственная система управления контентом сайта (CMS),

большинство последних проектов стабильно работают на этом движке.

Выполненные проекты:

Выполнено всего более 40 проектов (сайтов) и различных приложений

основанных на Web (интранет решения, различные системные приложения и

т.п.).

Профессиональный опыт:

20.10.00 - 01.04.03 ОАО

Должность: Web-администратор

Обязанности: Поддержка/модернизация сайта телекомпании.

15.02.01 - 01.09.04 Graph-X Studio (www.grx.ru) г. Красноярск

Должность: Web-программист/Web-верстальщик

Обязанности: Разработка сайтов

Тип работы: удаленная работа

01.07.03 - 23.04.04 ИД

Должность: Разработчик Интернет приложений

Обязанности: Работа над проектом www.yarsk.ru и субпорталов.

Создание новых и переработка существующих разделов, модулей портала.

Особенности:

- Разработка велась преимущественно на CFML и PHP, под БД

Oracle 8i.

- Работа в команде (отдел

19 чел.).

- При разработке проектов осуществлялся жесткий контроль

этапов и грамотная организация.

- Использование CVS (система контроля версий), грамотное

тестирование отдельными сотрудниками.

23.04.07 ООО

Должность: Web-программист

Обязанности: Разработка сайтов

Тип работы: удаленная работа