Добрый день, меня зовут Виолетта.
Я с трех лет проживаю в Испании, и, на данный момент получаю высшее образование в Мадриде в области японоведения.
Уже четыре года я работаю как переводчик с испанскими, русскими и английскими текстами разной сложности и направленности. Так же, полтора года я занимаюсь коррекцией испанских текстов и преподаванием испанского.
За счет того, что я носитель как испанского, так и русского языка, я делаю быстрые и качественные переводы.
Мои контактные данные:
Почта: [email protected]
Телеграм:@ViolettaGtm
Номер телефона и ватсапп: +34 657 41 20 24
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Очень довольны качеством работы! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Рада была поработать с данным заказчиком, отличная коммуникация, оплата в срок. Проблем никаких не возникло.