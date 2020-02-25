Добрый день, меня зовут Виолетта.

Я с трех лет проживаю в Испании, и, на данный момент получаю высшее образование в Мадриде в области японоведения.

Уже четыре года я работаю как переводчик с испанскими, русскими и английскими текстами разной сложности и направленности. Так же, полтора года я занимаюсь коррекцией испанских текстов и преподаванием испанского.

За счет того, что я носитель как испанского, так и русского языка, я делаю быстрые и качественные переводы.

Мои контактные данные:

Почта: [email protected]

Телеграм:@ViolettaGtm

Номер телефона и ватсапп: +34 657 41 20 24