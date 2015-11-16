Владимир Нестеров VirtuistZeroVirtuistZero
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3D Логотип131 просмотр
- Логотип «RADIOriva»107 просмотров
- Фирменный логотип «TECHNOCENTER»121 просмотр
- Логотип для дизайн студии196 просмотров
- Сладер изображений113 просмотров
- Логотип для ТВ и видео сайтов115 просмотров
- Фирменный логотип «Windows SUITE»109 просмотров
- Фирменный логотип для игры «SVIP GAME»125 просмотров
- Логотип #1113 просмотров
- Фирменный логотип «MAGIC»127 просмотров
- Веб-интерфейсы101 просмотр