Рерайтинг, копирайтинг и авторский контент

Здравствуйте! Меня зовут Виталий. Основные направления моей деятельности – рерайтинг, копирайтинг и авторский контент. Пишу на различные тематики, но предпочтительнее работать в сферах:

* бизнеса, экономики, финансов, налогов, аудита, валютных рынков, торговой психологии;

* спорта (его видов и особенностей тренировок), питания (правильное питание, питание на массу, сушка, различные виды диет), ухода за собой;

* психологии, межличностных отношений;

* дизайна.

Уникальность статей от 95%, сроки выполнения минимальны и оговариваются заранее, внимателен к предпочтениям заказчика.

Буду рад взаимному сотрудничеству!