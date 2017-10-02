Рерайтинг, копирайтинг и авторский контент
Здравствуйте! Меня зовут Виталий. Основные направления моей деятельности – рерайтинг, копирайтинг и авторский контент. Пишу на различные тематики, но предпочтительнее работать в сферах:
* бизнеса, экономики, финансов, налогов, аудита, валютных рынков, торговой психологии;
* спорта (его видов и особенностей тренировок), питания (правильное питание, питание на массу, сушка, различные виды диет), ухода за собой;
* психологии, межличностных отношений;
* дизайна.
Уникальность статей от 95%, сроки выполнения минимальны и оговариваются заранее, внимателен к предпочтениям заказчика.
Буду рад взаимному сотрудничеству!
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