VitaliySabirzya

Видеограф

Видеограф Vitaliy Sabirzyanov - это высококачественное видеопроизводство в Москве, Краснодарском крае и других городах России.

# Свадебная видеосъемка премиум-уровня

# Создание документальных фильмов и телепередач

# Репортажная и событийная видеосъемка.

# Производство рекламных видеороликов, видеопрезентаций и коммерческого видео любого формата и продолжительности.

# Видеосъемка клубных мероприятий, конференцийНаличие разнообразного высокотехнологичного съемочного оборудования позволяет мне реализовывать сложные проекты.

Работая со мной вы можете быть уверены в высоком качестве результата, а так же в неукоснительном соблюдении сроков и бюджета проекта.