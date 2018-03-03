VitaliySabirzya

Видеограф
Видеограф Vitaliy Sabirzyanov - это высококачественное видеопроизводство в Москве, Краснодарском крае и других городах России.
# Свадебная видеосъемка премиум-уровня
# Создание документальных фильмов и телепередач
# Репортажная и событийная видеосъемка.
# Производство рекламных видеороликов, видеопрезентаций и коммерческого видео любого формата и продолжительности.
# Видеосъемка клубных мероприятий, конференцийНаличие разнообразного высокотехнологичного съемочного оборудования позволяет мне реализовывать сложные проекты.
Работая со мной вы можете быть уверены в высоком качестве результата, а так же в неукоснительном соблюдении сроков и бюджета проекта.
Действие аккаунта приостановлено!