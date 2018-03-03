VitaliySabirzya

Виталий VitaliySabirzya

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеограф

Видеограф Vitaliy Sabirzyanov - это высококачественное видеопроизводство в Москве, Краснодарском крае и других городах России. 

# Свадебная видеосъемка премиум-уровня 

# Создание документальных фильмов и телепередач 

# Репортажная и событийная видеосъемка. 

# Производство рекламных видеороликов, видеопрезентаций и коммерческого видео любого формата и продолжительности. 

# Видеосъемка клубных мероприятий, конференцийНаличие разнообразного высокотехнологичного съемочного оборудования позволяет мне реализовывать сложные проекты.

Работая со мной вы можете быть уверены в высоком качестве результата, а так же в неукоснительном соблюдении сроков и бюджета проекта.