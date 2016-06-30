Необходимо сделать простой калькулятор на лендинг на платформе лпгенератор для увеличения конверсии. Экскурсии в музеи. не более 10 опций формирования цены.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
7 лет назад
Необходимо сделать простой калькулятор на лендинг на платформе лпгенератор для увеличения конверсии. Экскурсии в музеи. не более 10 опций формирования цены.
Требуется программист доработать сайт. Есть дизайн, структура, программирование сделано на 50%. Исполнитель занят другим проектом, все готов передать и объяснить. Сайт - база данных специалистов. Просьба прислать портфолио, и ваши предложения по цене срокам на почту.