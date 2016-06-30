Vitas81

Витас Vitas81

 
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Калькулятор на сайт

    Необходимо сделать простой калькулятор на лендинг на платформе лпгенератор для увеличения конверсии. Экскурсии в музеи. не более 10 опций формирования цены.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта база данных

    Требуется программист доработать сайт.  Есть дизайн, структура, программирование сделано на 50%. Исполнитель занят другим проектом, все готов передать и объяснить.   Сайт - база данных специалистов.  Просьба прислать портфолио, и ваши предложения по цене срокам  на почту.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад