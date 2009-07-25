Vjik72

Сергей Безенсон Vjik72

 
41 годБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Архитектор, дизайнер,3Dшник, Dj , музыкант

Архитектура, дизайн, креатив, идея

3D моделлинг, виз и анимация

Быстро, надёжно, ответственно, качественно, адекватные цены.

портфель:

http://www.weblancer.net/users/Vjik72/portfolio/

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