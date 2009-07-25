Архитектор, дизайнер,3Dшник, Dj , музыкант
Архитектура, дизайн, креатив, идея
3D моделлинг, виз и анимация
Быстро, надёжно, ответственно, качественно, адекватные цены.
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Портфолио
- Pop-up233 просмотра
- Логотип Dj Xray271 просмотр
- Павильон264 просмотра
- Павильон227 просмотров
- Павильон219 просмотров
- Реставрация248 просмотров
- Реставрация198 просмотров
- Админ. здание225 просмотров
- Офис227 просмотров
- Бизнес-центр218 просмотров
- Зал269 просмотров
- Станция216 просмотров