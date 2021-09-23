Дизайнер-визуализатор
Меня зовут Виктория, я дизайнер-визуализатор. Предлагаю свои услуги по разработке интерьеров. Я ответственно подхожу к каждому заданию и всю работу выполняю быстро, качественно и в срок. Если у Вас возникли вопросы - звоните/пишите, Я с удовольствием отвечу. Некоторые работы можно увидеть в Behance и Instagram
https://www.behance.net/vkramarchu68d2
https://www.instagram.com/dstudio.design/
+380503927200
Примеры полных проектов сбрасываю на email
Портфолио
- Smart Apartments135 просмотров
- Кулинария130 просмотров
- FK127 просмотров
- Boy_BRoom168 просмотров
- Girl_BRoom164 просмотра
- B_Room_Girl131 просмотр
- Barber_Shop124 просмотра
- AP_Od106 просмотров
- Conference91 просмотр
- Fine_Cup112 просмотров
- A_52108 просмотров
- AP_1128 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$52/час
от 2 дней
#565