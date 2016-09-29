Vlad150785

Необходимо указать (основные достижения,опыт работы, чем вы интересуетесь за пределами работы/в свободное время). Используйте фотографии, чтобы сделать слайд ярким. Если готова взять заказ, то объясню детали.
Презентации1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходимо указать (основные достижения,опыт работы, чем вы интересуетесь за пределами работы/в свободное время). Используйте фотографии, чтобы сделать слайд ярким. Если готова взять заказ, то объясню детали.
Презентация должна включать (основные достижения, опыт работы, интересы за пределами работы/в свободное время). Также она должна включать фотографии, чтобы сделать слайд ярким. Информацию о себе дам после согласования условий заказа.