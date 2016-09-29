Vlad150785

Владимир Vlad150785

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн презентации об мне 1-2 слайда

    Необходимо указать (основные достижения,опыт работы, чем вы интересуетесь за пределами работы/в свободное время). Используйте фотографии, чтобы сделать слайд ярким. Если готова взять заказ, то объясню детали.

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн презентация о себе 1-2 слайда

    Презентация должна включать (основные достижения, опыт работы, интересы за пределами работы/в свободное время). Также она должна включать фотографии, чтобы сделать слайд ярким. Информацию о себе дам после согласования условий заказа.

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад