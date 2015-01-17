Ответственно подхожу к выполнению любого заказа.

Закржевский Владислав Петрович

Связь — скайп – Alveola3, почта – [email protected]

Цель — Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в копирайтинга или журналистики.Образование — Машиностроительный колледж, Медицинский колледж, отделение «Ортопедическая стоматология».

Уровень знания ПК: уверенный пользователь.

Дополнительные компьютерные навыки:·

-Опыт работы написания статей (более 1 года).·

-Опыт работы на ссылочных биржах (GGL, Rotapost Miralinxs и т.д.).·

-Работа с HTML-разметкой.·

-Опыт работы с сайтами на движке DLE, Joomla,Wordpress.·

-Вел несколько успешных сайтов ММО игр (Warface). http://www.war-face.ru иhttp://www.warface-russia.ru.·

-Знание русского и украинского языка,английский – разговорный.·

-Работа MS Office, Exsel.На данный момент веду сайт — http://med-poisk.com/user/main

Тематика:·Медицина, строительство, компьютерные игры и технологии, авто·

Скорость набора текста (15 000-20 000 в день)

Коротко о себе: ответственный, пунктуальный,трудолюбивый, не имею вредных привычек, посещаю спортивный зал.