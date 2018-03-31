Vladimir1971

Владимир Vladimir1971

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Специалист по РСЯ

 Меня зовут Васильев Владимир Геннадьевич (https://vk.com/id154624132).

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные

технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей

работе.

Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.С уважением  В.Г. Васильев .

Отзывы заказчиков

igor_our
Игорь 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
$1
10 баллов
7 лет назад
Аудит сайта рольставни
Вдумчиво и оперативно проведена работа по аудиту сайта. Даны четкие рекомендации по устранению слабых мест. Продолжаем сотрудничество
Точно поставленная задача! Продуктивное общение! Оплата в срок! Одназначно рекомендую данного заказчика!
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