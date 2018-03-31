Vladimir1971

Специалист по РСЯ

Меня зовут Васильев Владимир Геннадьевич (https://vk.com/id154624132).

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные

технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей

работе.

Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.С уважением В.Г. Васильев .