Vladimir1971

Специалист по РСЯ
Меня зовут Васильев Владимир Геннадьевич (https://vk.com/id154624132).
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные
технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей
работе.
Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.С уважением В.Г. Васильев .
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Вдумчиво и оперативно проведена работа по аудиту сайта. Даны четкие рекомендации по устранению слабых мест. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Точно поставленная задача! Продуктивное общение! Оплата в срок! Одназначно рекомендую данного заказчика!