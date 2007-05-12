HTML, PHP, MySQL, работаю по заказам.

Web-программирование: формы, гостевые книги, новости, голосования, всевозможные интерфейсы, доски объявлений, форумы, базы данных, Интернет-магазины, сайты знакомств, поиск по сайту, CMS и прочее под заказ.

HTML-верстка: Home Site, руками, таблицами.

Многолетний опыт, портфолио есть на моем сайте http://master.inc.ru

Работаю удаленно, дома.

В офисе могу появляться по необходимости, 1-2 раза в неделю.

Дополнительная информация:

1. Я не обладаю талантом вебдизайнера, однако работаю в контакте с теми, у кого такой талант есть.

2. Я не занимаюсь раскруткой и продвижением, однако могу оптимизаровать код сайта, зарегистрировать его в поисковых системах и передать работу специалистам.

3. Я не прикручиваю дизайн к движкам, однако, если речь о постоянных заказах на данную CMS, то можно подумать.

4. Я не берусь доделывать незавершенные кем-то проекты, предпочитаю разрабатывать код с нуля.

5. Вниманию кадровиков! Интересует работа строго по специальности, просьба не беспокоить с предложениями другой работы. Я не участвую в тендерах, конкурсах на замещение вакантной должности, не хожу на собеседования и не выполняю бесплатных тестовых заданий.

http://master.inc.ru

[email protected]

ICQ 110567174

Тел. (812) 713-30-36, с 10 до 17 часов.