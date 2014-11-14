VladislavGalitsi

Юрист, бизнес тренер
Добрый день, меня зовут Галицын Владислав.
Я по образованию Юрист.
Сейчас я работаю в Технопарке Первого МГМУ менеджером по развитию. Параллельно я совмещаю юридическую практику и занимаюсь своим любимым хобби - тренерством.
Я могу быть полезен Вам в следующих областях
Юридические услуги
- Консультации
- Регистрация юр лиц, создание компании
- Представительство в суде (оговаривается отдельно)
Тренерская деятельность
- Проведение тренингов (темы предварительно согласуются)
- Подготовка к вашему публичному выступлению, подготовка к презентации
- Помощь начинающим тренерам в написании тренерских программ
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