VladislavGalitsi

Юрист, бизнес тренер

Добрый день, меня зовут Галицын Владислав.

Я по образованию Юрист.

Сейчас я работаю в Технопарке Первого МГМУ менеджером по развитию. Параллельно я совмещаю юридическую практику и занимаюсь своим любимым хобби - тренерством.

Я могу быть полезен Вам в следующих областях

Юридические услуги

- Консультации

- Регистрация юр лиц, создание компании

- Представительство в суде (оговаривается отдельно)

Тренерская деятельность

- Проведение тренингов (темы предварительно согласуются)

- Подготовка к вашему публичному выступлению, подготовка к презентации

- Помощь начинающим тренерам в написании тренерских программ