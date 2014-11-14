VladislavGalitsi

Владислав VladislavGalitsi

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Юрист, бизнес тренер

Добрый день, меня зовут Галицын Владислав.

Я по образованию Юрист.

Сейчас я работаю в Технопарке Первого МГМУ менеджером по развитию. Параллельно я совмещаю юридическую практику и занимаюсь своим любимым хобби - тренерством. 

Я могу быть полезен Вам в следующих областях

Юридические услуги 

- Консультации 

- Регистрация юр лиц, создание компании

- Представительство в суде (оговаривается отдельно)

Тренерская деятельность 

- Проведение тренингов (темы предварительно согласуются) 

- Подготовка к вашему публичному выступлению, подготовка к презентации

- Помощь начинающим тренерам в написании тренерских программ