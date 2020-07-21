Добро пожаловать на страницу к энергичному и трудолюбивому человеку!

Фрилансер, у которого очень много свободного времени и энергии, которые я готов направить в работу.

Увлекаюсь фотографиями (пейзажи, архитектура, предметная съемка). В голове множество идей, которые я готов с радостью реализовать за вполне демократичную цену.

В совершенстве владею русским языком, достаточно красноречив. Способен изменить любой текст, сохранив 100% смысла и уникальности.