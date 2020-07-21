Владислав Актаев Vladislav_178Vladislav_178
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Добро пожаловать на страницу к энергичному и трудолюбивому человеку!
Фрилансер, у которого очень много свободного времени и энергии, которые я готов направить в работу.
Увлекаюсь фотографиями (пейзажи, архитектура, предметная съемка). В голове множество идей, которые я готов с радостью реализовать за вполне демократичную цену.
В совершенстве владею русским языком, достаточно красноречив. Способен изменить любой текст, сохранив 100% смысла и уникальности.
Действие аккаунта приостановлено!
Фотосъемка
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$10/час
от $20от 1 дня
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