Владислав Vladislav_38rusVladislav_38rus
Образование:
Высшее/Бакалавр/Иркутский национальный исследовательский технический университет/Факультет авиамашиностроение/Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;
Магистр/Новосибирский государственный технический университет/Факультет летательных аппаратов/Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.
Знание языков:
Русский — родной;
Английский — базовые знания.
Навыки:
Ответственность/Исполнительность/Сверхлёгкая обучаемость/Деловой стиль речи/Нормы русского языка/Технический писатель ЕСКД/Компас-3D/AutoCad2013/Подготовка отчетов/Документальное сопровождение/Внутренняя документация/Руководство коллективом/Креативность/Системное мышление/Инициативность/Teamcenter Engineering.
Почта для быстрой связи: [email protected]
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