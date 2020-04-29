Vladislav_38rus

Владислав Vladislav_38rus

 
29 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполню нужную для дела работу своевременно, качественно.

Образование: 

Высшее/Бакалавр/Иркутский национальный исследовательский технический университет/Факультет авиамашиностроение/Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;

Магистр/Новосибирский государственный технический университет/Факультет летательных аппаратов/Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

Знание языков:

Русский — родной;

Английский — базовые знания.

Навыки:

Ответственность/Исполнительность/Сверхлёгкая обучаемость/Деловой стиль речи/Нормы русского языка/Технический писатель ЕСКД/Компас-3D/AutoCad2013/Подготовка отчетов/Документальное сопровождение/Внутренняя документация/Руководство коллективом/Креативность/Системное мышление/Инициативность/Teamcenter Engineering.

Почта для быстрой связи: [email protected]