Voina_Tatyana

Добрый день ☀

Люблю путешествовать, находить и открывать для себя новые места

Волонтерство

Недавно взяла в руки фотоаппарат, и планирую развивать этот навык и создавать что-то прекрасное

Люблю оригинальность и креатив

Английский C1

Я коммуникабельна, ответственна, клиентоориентирована и целенаправленна. Работала более 4 лет в сфере обслуживания, умею общаться с людьми, находить общий язык.

Подробнее о работе:

⁃ Оплата исключительно после выполнения работы и вашего полного удовольствия.

⁃ Цены не высокие, мне нужен опыт, вам качественный перевод мы точно договоримся.

⁃ Перевожу что угодно, в любых количествах.

⁃ Цену и время обсудим.