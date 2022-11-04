Voina_Tatyana

Добрый день ☀
Люблю путешествовать, находить и открывать для себя новые места
Волонтерство
Недавно взяла в руки фотоаппарат, и планирую развивать этот навык и создавать что-то прекрасное
Люблю оригинальность и креатив
Английский C1
Я коммуникабельна, ответственна, клиентоориентирована и целенаправленна. Работала более 4 лет в сфере обслуживания, умею общаться с людьми, находить общий язык.
Подробнее о работе:
⁃ Оплата исключительно после выполнения работы и вашего полного удовольствия.
⁃ Цены не высокие, мне нужен опыт, вам качественный перевод мы точно договоримся.
⁃ Перевожу что угодно, в любых количествах.
⁃ Цену и время обсудим.