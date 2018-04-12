Разработка качественных сайтов в кратчайшие сроки
Создание сайтов о 5-и тысяч рублей (адаптивность включена)!
Опыт 2 года.
Выполнение заказа точно в срок и раньше.
Небольшие бесплатные правки.
Знание 3-х CMS (WordPress, ModX, OpenCart).
Адаптивная верстка с использованием flexbox.
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$10
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Портфолио
- Разработка сайта на ModX130 просмотров
- Верстка и посадка на CMS WordPress137 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!