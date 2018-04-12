Voloskovskiy

Артем Voloskovskiy

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка качественных сайтов в кратчайшие сроки

Создание сайтов о 5-и тысяч рублей (адаптивность включена)!

Опыт 2 года.

Выполнение заказа точно в срок и раньше.

Небольшие бесплатные правки.

Знание 3-х CMS (WordPress, ModX, OpenCart).

Адаптивная верстка с использованием flexbox.

WordPressOpenCartMODX
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Gopotchenko
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Верстка формы обратной связи и заменить фон в мобильной версии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!