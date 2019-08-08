VorobjevaLyuba19

Здравствуйте! Я качественный исполнитель который раньше срока сдаю свою работу.

Я пишу качественные статьи на темы как кулинария,мода стиль,про животных и их очень много. Особенно люблю свою работу,люблю добросовестных заказчиков которые будут платить за мою работу. Не люблю я обманщиков которые сначала пишут одно, а как сдаешь свою работу то начинается, то это ни так и так далее. Я пишу уникально от 90 до 98, у меня качественные рерайты. Буду очень рада к работе если вы меня выберете, буду рада что буду получать заказы на долгосрочном сотрудничестве.