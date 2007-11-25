Я - частный веб-дизайнер. Соответсвенно и цены за выполненные работы на порядок меньше, чем в крупных фирмах.

Что я могу Вам предложить?

1.Стандартный и нестандартный веб-дизайн (смотрите мое портфолио)

2.Сроки выполнения заказов - минимальные. (делаю все сам, а не штат работников)

3.Продвижение Вашего сайта в поисковых системах.

4.3D-графика и анимация за вполне разумные деньги.

5.Обслуживание Вашего сайта в течении всего периода его функционирования.

Что я умею?

1.Отличное знание html,xhtml.

2.Программирование на java-script, action script.

3.Программы в с которыми я работаю: 3DsMax 8, Bryce 6, Dreamweaver 8, Flash MX, Director MX, Photoshop.

4.Точное соблюдение сроков работ над проектом/сайтом.

С уважением, Воронин Валерий.