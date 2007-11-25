Я - частный веб-дизайнер. Соответсвенно и цены за выполненные работы на порядок меньше, чем в крупных фирмах.
Что я могу Вам предложить?
1.Стандартный и нестандартный веб-дизайн (смотрите мое портфолио)
2.Сроки выполнения заказов - минимальные. (делаю все сам, а не штат работников)
3.Продвижение Вашего сайта в поисковых системах.
4.3D-графика и анимация за вполне разумные деньги.
5.Обслуживание Вашего сайта в течении всего периода его функционирования.
Что я умею?
1.Отличное знание html,xhtml.
2.Программирование на java-script, action script.
3.Программы в с которыми я работаю: 3DsMax 8, Bryce 6, Dreamweaver 8, Flash MX, Director MX, Photoshop.
4.Точное соблюдение сроков работ над проектом/сайтом.
С уважением, Воронин Валерий.
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Портфолио
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