Маркетинговая стратегия, анализ рынка и конкурентов от практика с восьмилетним опытом

Сертифицированный специалист по веб-аналитике, маркетингу, увеличению прибыли молодых бизнесов.

Профессиональный опыт - 8 лет на собственных и клиентских проектах.

Если ваша задача - быстрый и осмысленный рост в выручке, прибыли и количестве клиентов, то к вашим услугам все самые современные методики и инструменты.

Работаю с помощью платных профессиональных платформ.

Помогаю разобраться в цифровых показателях маркетинга компании и способах их улучшения.

Возможно ведение проектов на русском и английском языках.