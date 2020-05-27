Маркетинговая стратегия, анализ рынка и конкурентов от практика с восьмилетним опытом
Сертифицированный специалист по веб-аналитике, маркетингу, увеличению прибыли молодых бизнесов.
Профессиональный опыт - 8 лет на собственных и клиентских проектах.
Если ваша задача - быстрый и осмысленный рост в выручке, прибыли и количестве клиентов, то к вашим услугам все самые современные методики и инструменты.
Работаю с помощью платных профессиональных платформ.
Помогаю разобраться в цифровых показателях маркетинга компании и способах их улучшения.
Возможно ведение проектов на русском и английском языках.
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