Дизайн интерьеров и фасадов зданий
В эскизный проект входят следующие этапы: беседа с заказчиком, обмеры помещений, зданий, планировочные решения, визуализация интерьера (фасада) с нескольких
ракурсов в фотореалистичном качестве, подбор материалов, мебели, светильников,
декора и т.д. Предоставление необходимых чертежей и раскладок.
Опыт работы 12 лет
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотное тех.задание, оплата в срок
$35
10 баллов
10 лет назад
Не в первый раз хорошая работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать. Готова к дальнейшему сотрудничеству
$40
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Работать было приятно и оперативно! Рекомендую.
$50
10 баллов
10 лет назад
Хорошее качество и сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Очень грамотное ТЗ.
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
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