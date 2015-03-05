Vualya

Валентина Vualya

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн интерьеров и фасадов зданий

В эскизный проект входят следующие этапы: беседа с заказчиком, обмеры помещений, зданий, планировочные решения, визуализация интерьера (фасада) с нескольких

ракурсов в фотореалистичном качестве, подбор материалов, мебели, светильников,

декора и т.д. Предоставление необходимых чертежей и раскладок.

Опыт работы 12 лет

Все работы

http://www.free-lancers.net/users/Valentina-dizay/

Отзывы заказчиков

hristihi
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Иллюстрации для строительного сайта
Рекомендую.
Грамотное тех.задание, оплата в срок
Ответный отзыв
annabudanova
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$35
10 баллов
10 лет назад
3д спальни 16,8 кв.м
Не в первый раз хорошая работа. Рекомендую!
Приятно работать. Готова к дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
annabudanova
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$40
10 баллов
10 лет назад
3 д комнаты 17,8 кв.м
Отличная работа!
Работать было приятно и оперативно! Рекомендую.
Ответный отзыв
annabudanova
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
3д визуализация интерьера гостиной 12кв.м
Хорошее качество и сроки. Рекомендую.
Было приятно поработать. Очень грамотное ТЗ.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
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