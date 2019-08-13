VyacheslavBuglov

О нас
Мы команда из двух разработчиков: Вячеслав - дизайнер и Сергей - fullstack веб-разработчик. Начали свою деятельность как два разработчика чуть более 2х лет назад. Мы используем следующие технологии инструменты:
- В дизайне Figma. Современный воздушный дизайн. Flat
- Frontend мы используем React + Redux + Typescript для создания PWA(progressive web application), стараемся брать меньше заказов на чистом HTML & CSS & JS.
- При разработке серверной части приложения (backend) мы используем либо самые базовые (чистые) технологии - php api, NodeJS+ExpressJS, либо один из MVC фреймворков - Laravel, Symfony
- База данных нам не принципиальна.
Поэтапная разработка.
Работаем через договор или "безопасную сделку".
Более подробно вы можете ознакомиться:
https://docs.google.com/document/d/1lu_NIObPfs34fvEdDYRzf21qei2bTj-130VGoxQ50vo/edit?usp=sharing
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