VyacheslavBuglov

О нас

Мы команда из двух разработчиков: Вячеслав - дизайнер и Сергей - fullstack веб-разработчик. Начали свою деятельность как два разработчика чуть более 2х лет назад. Мы используем следующие технологии инструменты:

В дизайне Figma. Современный воздушный дизайн. Flat

Frontend мы используем React + Redux + Typescript для создания PWA(progressive web application), стараемся брать меньше заказов на чистом HTML & CSS & JS.

При разработке серверной части приложения (backend) мы используем либо самые базовые (чистые) технологии - php api, NodeJS+ExpressJS, либо один из MVC фреймворков - Laravel, Symfony

База данных нам не принципиальна.

Можем выполнять задания на CMS, таких как Wordpress.

Поэтапная разработка.

Работаем через договор или "безопасную сделку".

Более подробно вы можете ознакомиться:

https://docs.google.com/document/d/1lu_NIObPfs34fvEdDYRzf21qei2bTj-130VGoxQ50vo/edit?usp=sharing