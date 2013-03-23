Я имею опыт написания статей для внутреннего корпоративного портала. Я человек с творческим подходом к работе: для поздравления коллег и руководителей с днем рождения я перерабатываю, а иногда и сама придумываю тексты стихов и песен, на предыдущем месте работы составляла пресс-релизы для корпоративного сайта. В настоящий момент я переработала тексты рекламного буклета компании и коммерческих предложений.

Закончила курсы по программе профессиональной переподготовки в области практического маркетинга. Полученные навыки готова применить в новой работе.

Дома выделенный канал интернета, с передачей не менее 5 Мб/сек (можно увеличить), безлимитный, пользуюсь Skype, ICQ.