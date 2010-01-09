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Иван
Warfalomey
Warfalomey
37 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
(-1)
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Отзывы заказчиков
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Агата
sussy
35 лет
Россия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
(-5)
$10
0 баллов
14 лет назад
Реферат по диалектологии
Илья не ответственен. Не выслал работу и пропал. Была инфа об аське, удалил. Не советую с ним работать!! Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник.
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Отзывы заказчиков
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