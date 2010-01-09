Warfalomey

Иван Warfalomey

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
0 баллов
14 лет назад
Реферат по диалектологии
Илья не ответственен. Не выслал работу и пропал. Была инфа об аське, удалил. Не советую с ним работать!! Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник.