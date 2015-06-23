Сделаю для Вас качественный дизайн сайта.

Добрый день!

Выгоды, которые Вы получаете, работая со мной:

1. Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Т.к. я работаю преимущественно в сфере веб-дизайна, то знаю практически все о том, какой должен быть дизайн, чтобы повысить узнаваемость бренда и прибыль компании.

2. Проработка самых мелких деталей.

3. Для своих работ я использую только платную лицензионную графику с фотобанков. Поэтому у Вас не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

4. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.

Что конкретно Вы получаете:

Psd исходники заказанных страниц сайта.

Гарантии:

Если я не уложусь в назначенный мной срок, то делаю дизайн бесплатно.

Система скидок:

1. Заказывая 2 дизайна сразу, Вы получаете общую скидку 30%.

2. Заказывая дизайн повторно, Вы получаете скидку в 10%.

Контакты:

• Тел.: +7 952 51 66 343

• Skype: iliveformysel.liza

• E-mail: [email protected]