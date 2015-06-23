Добрый день!
Выгоды, которые Вы получаете, работая со мной:
1. Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Т.к. я работаю преимущественно в сфере веб-дизайна, то знаю практически все о том, какой должен быть дизайн, чтобы повысить узнаваемость бренда и прибыль компании.
2. Проработка самых мелких деталей.
3. Для своих работ я использую только платную лицензионную графику с фотобанков. Поэтому у Вас не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
4. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.
Что конкретно Вы получаете:
Psd исходники заказанных страниц сайта.
Гарантии:
Если я не уложусь в назначенный мной срок, то делаю дизайн бесплатно.
Система скидок:
1. Заказывая 2 дизайна сразу, Вы получаете общую скидку 30%.
2. Заказывая дизайн повторно, Вы получаете скидку в 10%.
Контакты:
• Тел.: +7 952 51 66 343
• Skype: iliveformysel.liza
• E-mail: [email protected]
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