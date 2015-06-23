Waxwing

Елизавета Waxwing

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сделаю для Вас качественный дизайн сайта.

Добрый день!

Выгоды, которые Вы получаете, работая со мной: 

1. Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Т.к. я работаю преимущественно в сфере веб-дизайна, то знаю практически все о том, какой должен быть дизайн, чтобы повысить узнаваемость бренда и прибыль компании. 

2. Проработка самых мелких деталей. 

3. Для своих работ я использую только платную лицензионную графику с фотобанков. Поэтому у Вас не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики. 

4. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле. 

Что конкретно Вы получаете:  

Psd исходники заказанных страниц сайта. 

Гарантии: 

Если я не уложусь в назначенный мной срок, то делаю дизайн бесплатно. 

Система скидок: 

1. Заказывая 2 дизайна сразу, Вы получаете общую скидку 30%. 

2. Заказывая дизайн повторно, Вы получаете скидку в 10%. 

Контакты: 

• Тел.: +7 952 51 66 343 

• Skype: iliveformysel.liza 

• E-mail: [email protected] 