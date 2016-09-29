WebOffice - IT компания полного цикла.
В нашей компании работает команда профессионалов различных направлений, занятых разработкой самых разнообразных программных решений. Все продукты, выпущенные под брендом WEB OFFICE, направлены на выполнение трёх основных задач:
- Экономить время
- Экономить трудовые ресурсы
- Экономить деньги.
Услуги компании
Все услуги компании WEB OFFICE можно условно разделить на несколько направлений:
- Разработка программного обеспечение и веб-приложений на заказ
- Поддержка и комплексное обслуживание существующего ПО
- Реализация готовых программных решений для бизнеса
- Разработка дизайна
- Создание многофункциональных сайтов различной сложности.
Наши преимущества
Одним из главных преимуществ сотрудничества с компанией WEB OFFICE является широкий охват сфер деятельности и масштабности проектов. Нашими клиентами становятся как крупные компании с большим количеством направлений, так и частные предприниматели, которые приобретают готовые решения под конкретные задачи своего бизнеса.
Адаптивный подход к выполнению задач ещё одно преимущество наших готовых решений и разработок. Мы стремимся к тому, чтобы наши решения действительно справлялись с поставленными перед ними задачами быстро и эффективно. И при этом не перегружали ресурсы клиентов, будь то сайт, или интерактивное веб-приложение, потоками лишней информации и ненужным функционалом.
Следующее преимущество - качество реализуемых продуктов. По опыту работы мы знаем, что современный IT рынок выдвигает высокие требования к качеству программных продуктов и услуг. Поэтому мы делаем всё, чтобы качество наших продуктов, было, во-первых, конкурентным. И, во-вторых, постоянно улучшалось. А, в-третьих, было оптимальным в соотношении цена-качество.
Помимо этого мы уделяем внимание конфиденциальности. Любая информация, связанная с нашими клиентами и клиентскими проектами, по умолчанию, носит конфиденциальный характер и может быть разглашена исключительно с разрешения клиентов. Работая с компанией WEB OFFICE Вы можете быть уверенными на 100 %, что все ваши материалы, данные или любая другая информация, связанная с работой вашей компании, будет надёжно защищена.
Также, с нашей точки зрения, одним из основных рыночных преимуществ является наша надёжность. Мы всегда следуем букве закона и договоренностям, описанным в контрактах и договорах.