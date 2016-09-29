WebOffice - IT компания полного цикла.

В нашей компании работает команда профессионалов различных направлений, занятых разработкой самых разнообразных программных решений. Все продукты, выпущенные под брендом WEB OFFICE, направлены на выполнение трёх основных задач:

Экономить время

Экономить трудовые ресурсы

Экономить деньги.

Основные принципы работы нашей компании - комплексный подход к решению клиентских задач, постоянное применение инновационных технологий и ориентация на реализацию потребностей клиентов. Мы создаём условия развития бизнеса наших клиентов, что, в свою очередь, приносит успех и нам. Мы не стоим на месте: постоянно расширяем спектр предоставляемых услуг, повышаем свой профессиональный уровень и повышаем качество обслуживания.

Услуги компании

Все услуги компании WEB OFFICE можно условно разделить на несколько направлений:

Разработка программного обеспечение и веб-приложений на заказ

Поддержка и комплексное обслуживание существующего ПО

Реализация готовых программных решений для бизнеса

Разработка дизайна

Создание многофункциональных сайтов различной сложности.

Разработка собственных программных продуктов является отдельным направлением деятельности компании. Все разработанные продукты нашей компании отличаются прикладным характером, простотой работы для пользователей различных уровней владения персональной техникой и программным обеспечением.

Наши преимущества

Одним из главных преимуществ сотрудничества с компанией WEB OFFICE является широкий охват сфер деятельности и масштабности проектов. Нашими клиентами становятся как крупные компании с большим количеством направлений, так и частные предприниматели, которые приобретают готовые решения под конкретные задачи своего бизнеса.

Адаптивный подход к выполнению задач ещё одно преимущество наших готовых решений и разработок. Мы стремимся к тому, чтобы наши решения действительно справлялись с поставленными перед ними задачами быстро и эффективно. И при этом не перегружали ресурсы клиентов, будь то сайт, или интерактивное веб-приложение, потоками лишней информации и ненужным функционалом.

Следующее преимущество - качество реализуемых продуктов. По опыту работы мы знаем, что современный IT рынок выдвигает высокие требования к качеству программных продуктов и услуг. Поэтому мы делаем всё, чтобы качество наших продуктов, было, во-первых, конкурентным. И, во-вторых, постоянно улучшалось. А, в-третьих, было оптимальным в соотношении цена-качество.

Помимо этого мы уделяем внимание конфиденциальности. Любая информация, связанная с нашими клиентами и клиентскими проектами, по умолчанию, носит конфиденциальный характер и может быть разглашена исключительно с разрешения клиентов. Работая с компанией WEB OFFICE Вы можете быть уверенными на 100 %, что все ваши материалы, данные или любая другая информация, связанная с работой вашей компании, будет надёжно защищена.

Также, с нашей точки зрения, одним из основных рыночных преимуществ является наша надёжность. Мы всегда следуем букве закона и договоренностям, описанным в контрактах и договорах.