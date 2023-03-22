Webtchik

Евгений Стецюра Webtchik

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Стихи на заказ ко дню рожденния или другой знаменательной дате на украинском и русском языке , так же могу сочинять песни

Немножко позже добавлю новые работы в портфолио