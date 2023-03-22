Стихи на заказ ко дню рожденния или другой знаменательной дате на украинском и русском языке , так же могу сочинять песни
Немножко позже добавлю новые работы в портфолио
Портфолио
- Сьогодні день неначе злива1 просмотр
- Декілька віршів про кохання для прикладу1 просмотр
- Патріотичний текст до пісні1 просмотр
- Глутамат натрію1 просмотр
- Стихи примернет просмотров
- Пробная работа эскиз сайта "спейс икс"13 просмотров
- Магазин моделей авто 1\4338 просмотров
- Логотип магазина автозапчастей "Япона кар"39 просмотров