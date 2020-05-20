Обучаюсь в Высшей Школе Экономики на факультете "Гейм-дизайн и виртуальная реальность". Есть опыт озвучки учебных и коммерческих игровых проектов, работала в качестве графического и 3д-дизайнера. Была номинирована на две национальные литературные премии, поэтому ищу, ко всему прочему, заказы, связанные с текстами.