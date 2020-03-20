WhealePasha

Что хорошо умею делать, те услуги и предоставляю:

1) Быстро и точно переводить аудио/видео в текст.

Из опыта: Прохожу курсы слепой печати. Выполнил транскрибацию двух видео с продолжительностью в час.

2) Могу написать уникальную статью или пост для привлечения трафика/клиентов/покупателей, или всё сразу. Тут нужно понять главное: что Вы именно хотите получить от статьи! А также могу написать песню, отзыв, рецензию.

Что по опыту? На протяжении года писал посты для одного паблика в ВК. Сочинял и писал рассказы. Есть текст песни, написанный мной, но не сделанная до конца. Писал и пишу отзывы (даже получилось так, что двоих работниц уволили с этого места).