Стоимость моих услуг зависит от заказа.

Предлагаю вам свои пунктуальность, серьезное и креативное отношение к проектам, возможность длительного сотрудничества, внимательность ко всем деталям и предпочтениям.

Мои специализации:

Видеомонтаж различных типов (от свадеб до TikTok'a)

Аудио (продюсирование, озвучка, создание музыки для рекламы, создание музыки для видео на фон, и т.д.)

Графика (создание логотипов, обложки на альбом, баннеры)

Реклама (создание коротких рекламных роликов с нуля, маркетинг в соц. сетях, поиск целевой аудитории, привлечение новых клиентов, настройка таргетированной рекламы)