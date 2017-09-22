Приветствую!
Зовут меня Владислав Константинович, но на просторах интернета я фигурирую под псевдонимом Willie.
В качестве портфолио ссылка на мой канал и группу ВК.
НАВЫКИ:
• ЗВУКОРЕЖИССЕР
За плечами у меня более 10 лет опыта работы на студиях звукозаписи, в процессе чего я научился добиваться профессиональных результатов и на собственной домашней студии.
• ПЕРЕВОДЧИК
Высшее лингвистическое образование
Знание языков:
Чешский - в совершенстве (жил 8 лет в Праге)
Английский - advanced
Французский - upper intermediate
• ДИКТОР
Навыки звукорежиссуры вкупе со знанием трех языков натолкнули меня на исследование доселе неизведанной территории: перевод и озвучивание иноязычных видеороликов.
Иными словами, если Вам нужно:
- обработать звук;
- перевести текст;
- озвучить ваш текст;
- все вышеперечисленное сразу;
то обращайтесь =)
- ПОРТФОЛИО / ЗВУК151 просмотр