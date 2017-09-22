ПЕРЕВОДЧИК / ДИКТОР / ЗВУКОРЕЖИССЕР

Приветствую!

Зовут меня Владислав Константинович, но на просторах интернета я фигурирую под псевдонимом Willie.

В качестве портфолио ссылка на мой канал и группу ВК.

НАВЫКИ:

• ЗВУКОРЕЖИССЕР

За плечами у меня более 10 лет опыта работы на студиях звукозаписи, в процессе чего я научился добиваться профессиональных результатов и на собственной домашней студии.

• ПЕРЕВОДЧИК

Высшее лингвистическое образование

Знание языков:

Чешский - в совершенстве (жил 8 лет в Праге)

Английский - advanced

Французский - upper intermediate

• ДИКТОР

Навыки звукорежиссуры вкупе со знанием трех языков натолкнули меня на исследование доселе неизведанной территории: перевод и озвучивание иноязычных видеороликов.

Иными словами, если Вам нужно:

- обработать звук;

- перевести текст;

- озвучить ваш текст;

- все вышеперечисленное сразу;

то обращайтесь =)