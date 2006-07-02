Здравствуйте! Наша Web-студия SOS предоставляет огромный спектр услуг, с которыми вы можете познакомиться в данном резюме:

Сайт под ключ "Визитка" ----- от $200

- дизайн (минимум графики)

- система управления (примерно стандартная структура)

Сайт под ключ "Информ"----- от $400

- дизайн (среднего уровня)

- система управления (индивидуальная)

Сайт под ключ "Промо"----- от $600

- дизайн (высокого уровня)

- система управления (индивидуальная)

Сайт под ключ "Промо Flash +" ----- от $700

- дизайн (высокого уровня)

- система управления (индивидуальная)

- с использованием Flash технологий для частичного использования

Сайт под ключ "Промо Flash"----- от $700

- дизайн (высокого уровня)

- система управления (индивидуальная)

САЙТ ПОЛНОСТЬЮ НА FLASH

Отдельные услуги:

-Макет страниц (1 главная и 5 подобных) - от 100 среднего уровня и от 300 високого уровня

-Верстка - 30 макета среднего уровня и от 50 макета високого уровня

-Система управления сайта - индевидуально

-Создание Flash роликов, мультфильмов, анимация Flash -индевидуально

-Создание логотипа от 100

-Отрисовка: буклетов, плакатов, визиток, постеров, и.т.д.

Все цены обобщены. Естесственно, окнчатеьная цена заказа утверждается после переговоров. Зараннее Благодарен.

С уважением, Святослав.