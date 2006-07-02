Здравствуйте! Наша Web-студия SOS предоставляет огромный спектр услуг, с которыми вы можете познакомиться в данном резюме:
Сайт под ключ "Визитка" ----- от $200
- дизайн (минимум графики)
- система управления (примерно стандартная структура)
Сайт под ключ "Информ"----- от $400
- дизайн (среднего уровня)
- система управления (индивидуальная)
Сайт под ключ "Промо"----- от $600
- дизайн (высокого уровня)
- система управления (индивидуальная)
Сайт под ключ "Промо Flash +" ----- от $700
- дизайн (высокого уровня)
- система управления (индивидуальная)
- с использованием Flash технологий для частичного использования
Сайт под ключ "Промо Flash"----- от $700
- дизайн (высокого уровня)
- система управления (индивидуальная)
САЙТ ПОЛНОСТЬЮ НА FLASH
Отдельные услуги:
-Макет страниц (1 главная и 5 подобных) - от 100 среднего уровня и от 300 високого уровня
-Верстка - 30 макета среднего уровня и от 50 макета високого уровня
-Система управления сайта - индевидуально
-Создание Flash роликов, мультфильмов, анимация Flash -индевидуально
-Создание логотипа от 100
-Отрисовка: буклетов, плакатов, визиток, постеров, и.т.д.
Все цены обобщены. Естесственно, окнчатеьная цена заказа утверждается после переговоров. Зараннее Благодарен.
С уважением, Святослав.