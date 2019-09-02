WorkC

Илья WorkC

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Любая работа - качественно и в срок

Здравствуйте, я Илья Яминский, програмист.

Окончил Комсомольский на Амуре университет (КнАГУ) по специальности "Информатика и вычислительная техника"

Владею версткой веб страниц (HTML5, CSS3, Flexbox, Css Grid, БЭМ, Pixel Perfect, Bootstrap 4-5, подключение и настройка jquery плагинов), знаю основы языков PHP и Javascript, имею опыт работы с CMS Wordpress, Joomla, OpenCart.

Опыт работы - 1 год. Ранее работал в веб студии webmaster-kirov.

Примеры моих работ:

https://yaminskiy.github.io/github.io/

https://yaminskiy.github.io/clinic/

https://yaminskiy.github.io/technology/

https://yaminskiy.github.io/PocketBook-deploy/

Профиль в Github:

https://github.com/Yaminskiy

Контакты:

Почта - [email protected]

Телеграмм, Телефон - +7 914 169 09 45

Буду рад работать с вами.

Отзывы заказчиков

NorthStar
Елена 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Набор текста по шаблону. сложность средняя
Полностью вовлечен в задачу, хорошее понимание ТЗ, работа выполнена в срок. Буду работать с Ильей по новым задачам.
Приятный в общении человек, с которым легко иметь дело. Точная постановка задачи и своевременная оплата заказа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой)
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