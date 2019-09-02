Любая работа - качественно и в срок
Здравствуйте, я Илья Яминский, програмист.
Окончил Комсомольский на Амуре университет (КнАГУ) по специальности "Информатика и вычислительная техника"
Владею версткой веб страниц (HTML5, CSS3, Flexbox, Css Grid, БЭМ, Pixel Perfect, Bootstrap 4-5, подключение и настройка jquery плагинов), знаю основы языков PHP и Javascript, имею опыт работы с CMS Wordpress, Joomla, OpenCart.
Опыт работы - 1 год. Ранее работал в веб студии webmaster-kirov.
Примеры моих работ:
https://yaminskiy.github.io/github.io/
https://yaminskiy.github.io/clinic/
https://yaminskiy.github.io/technology/
https://yaminskiy.github.io/PocketBook-deploy/
Профиль в Github:
Контакты:
Почта - [email protected]
Телеграмм, Телефон - +7 914 169 09 45
Буду рад работать с вами.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Полностью вовлечен в задачу, хорошее понимание ТЗ, работа выполнена в срок. Буду работать с Ильей по новым задачам.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, с которым легко иметь дело. Точная постановка задачи и своевременная оплата заказа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой)