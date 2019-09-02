Любая работа - качественно и в срок

Здравствуйте, я Илья Яминский, програмист.

Окончил Комсомольский на Амуре университет (КнАГУ) по специальности "Информатика и вычислительная техника"

Владею версткой веб страниц (HTML5, CSS3, Flexbox, Css Grid, БЭМ, Pixel Perfect, Bootstrap 4-5, подключение и настройка jquery плагинов), знаю основы языков PHP и Javascript, имею опыт работы с CMS Wordpress, Joomla, OpenCart.

Опыт работы - 1 год. Ранее работал в веб студии webmaster-kirov.

Примеры моих работ:

https://yaminskiy.github.io/github.io/

https://yaminskiy.github.io/clinic/

https://yaminskiy.github.io/technology/

https://yaminskiy.github.io/PocketBook-deploy/

Профиль в Github:

https://github.com/Yaminskiy

Контакты:

Почта - [email protected]

Телеграмм, Телефон - +7 914 169 09 45

Буду рад работать с вами.