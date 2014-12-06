Wsxcvbn111

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Работал редставительем по заявкам Заказчиков в городах Восточной Сибири и Урала . Работа поорганизации комплексного снабжения организаций В-Сибирского региона , Якутии и

Забайкалья. Приём и обработка заявок, поиск поставщиков и перевозчиков,

заключение договоров поставки, транспортировки, страхования грузов. Работа с

транспортными компаниями, подбор оптимального варианта транспортного средства с

учётом параметров груза, организация ПРР, приёмка товара от поставщика,

размещение груза в транспортных средствах, оформление сопроводительных

документов