Wsxcvbn111

lnk
Работал редставительем по заявкам Заказчиков в городах Восточной Сибири и Урала . Работа поорганизации комплексного снабжения организаций В-Сибирского региона , Якутии и
Забайкалья. Приём и обработка заявок, поиск поставщиков и перевозчиков,
заключение договоров поставки, транспортировки, страхования грузов. Работа с
транспортными компаниями, подбор оптимального варианта транспортного средства с
учётом параметров груза, организация ПРР, приёмка товара от поставщика,
размещение груза в транспортных средствах, оформление сопроводительных
документов
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