XTRIMAL

Роман Бородич XTRIMAL

 
38 летРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы заказчиков
Lora-S
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Доработка скрипта Shop Script Pro
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dimys
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Доработка скрипта интернет-магазина
Быстро нашел и устранил ошибку в коде. Мастер своего дела. Советую.
Было приятно поработать , дружественное отношение , постоянная связь в ICQ , четкая постановка задачи , с такм человеком всегда приятно работать.
Ответный отзыв
TrainLine
Trainline 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$5
10 баллов
18 лет назад
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Молодец. Работу выполнил быстро. Похвально!