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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
17 лет назад
Быстро нашел и устранил ошибку в коде. Мастер своего дела. Советую.
Ответный отзыв
Было приятно поработать , дружественное отношение , постоянная связь в ICQ , четкая постановка задачи , с такм человеком всегда приятно работать.
$5
10 баллов
18 лет назад
Молодец. Работу выполнил быстро. Похвально!