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Никита
XlebNick
XlebNick
26 лет
Россия
/
Оренбург
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Илья Глебов
gigri
40 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
116 отзывов
(-2)
$30
10 баллов
10 лет назад
Сбор e-mail базы отраслевых порталов
Спасибо работа выполнена качественно, все изменения внесены оперативно
Четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству
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Отзывы заказчиков
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