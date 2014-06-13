XlebNick

Никита XlebNick

 
26 летРоссия/Оренбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сбор e-mail базы отраслевых порталов
Спасибо работа выполнена качественно, все изменения внесены оперативно
Четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв