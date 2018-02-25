YACHERFILM

МОНТАЖ ваших видео или съемка с последующим постпродакшеном!

Самые адекватные цены. Соотношение цены качества. Оплата по результату выполнения работы.

В честь начала работы скидки на ВСЕ!!!

Монтаж уже отснятого ролика для инстаграм ( 60 сек.)- 1500 400руб

400руб Монтаж и съемка ролика для инстаграм (60 сек )- 2500 900руб

900руб Монтаж уже отснятого ролика до 20 мин. 3000 1000

1000 Монтаж и съемка ролика до 20 мин.- 4500 1400

1400 Монтаж ролика по длительности более чем 20 минут- договорная

Монтаж ролика и его съемка по длительности более чем 20 минут - договорная

Цветокор готово видео - от 300

Обработка фотографий: