YACHERFILM

Сергеев YACHERFILM

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
МОНТАЖ ваших видео или съемка с последующим постпродакшеном!
Самые адекватные цены. Соотношение цены качества. Оплата по результату выполнения работы.

В честь начала работы скидки на ВСЕ!!!

  • Монтаж уже отснятого ролика для инстаграм ( 60 сек.)- 1500  400руб
  • Монтаж и съемка ролика для инстаграм (60 сек )- 2500 900руб
  • Монтаж уже отснятого ролика до 20 мин.  3000  1000
  • Монтаж и съемка ролика до 20 мин.- 4500  1400
  • Монтаж ролика по длительности более чем 20 минут- договорная
  • Монтаж ролика и его съемка по длительности более чем 20 минут -  договорная
  • Цветокор готово видео - от 300
Обработка фотографий:

  • Обработка портрета (пластика, убераем дифекты кожи и т.д.)  в приделах 10 фотографий -600 руб
  • Цветкор фотографии в любом стиле ,10 фотографий -600 руб
  • Обработка портрета и его цветокор -800 руб