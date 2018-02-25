YACHERFILM

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- Монтаж уже отснятого ролика для инстаграм ( 60 сек.)-
1500400руб
- Монтаж и съемка ролика для инстаграм (60 сек )-
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30001000
- Монтаж и съемка ролика до 20 мин.-
45001400
- Монтаж ролика по длительности более чем 20 минут- договорная
- Монтаж ролика и его съемка по длительности более чем 20 минут - договорная
- Цветокор готово видео - от 300
- Обработка портрета (пластика, убераем дифекты кожи и т.д.) в приделах 10 фотографий -600 руб
- Цветкор фотографии в любом стиле ,10 фотографий -600 руб
- Обработка портрета и его цветокор -800 руб
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