УНИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ВИДЕО И ОЗВУЧКА! КАЧЕСТВЕННО И В СРОК. Занимаюсь фрилансом на протяжении 6ти лет. Сделала более 2000 уникальных видео роликов. Имею огромный опыт в работе с программами: Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas, Photoshop, Reaper, Adobe Audition. Сделаю для вас работу качественно, профессионально и грамотно.

Всегда на связи и очень коммуникабельна.

Буду рад работать с вами на постоянной основе. Есть диктор с мужским поставленным голосом, работаем на студии звукозаписи! PhotoshopAfter Effects

Я против войны в Украине !