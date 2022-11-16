УНИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ВИДЕО И ОЗВУЧКА! КАЧЕСТВЕННО И В СРОК.
Занимаюсь фрилансом на протяжении 6ти лет.
Сделала более 2000 уникальных видео роликов.
Имею огромный опыт в работе с программами:
Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas, Photoshop, Reaper, Adobe Audition.
- Сделаю для вас работу качественно, профессионально и грамотно.
- Всегда на связи и очень коммуникабельна.
- Буду рад работать с вами на постоянной основе.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- ПРОФ.ДИКТОР с мужским поставленным голосом.134 просмотра
- Уникальные ИСТОРИИ ДЛЯ ИНСТАГРАМ!150 просмотров
Видеомонтаж
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