YESGOODGOOD

Анастасия Гелерт YESGOODGOOD

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
УНИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ВИДЕО И ОЗВУЧКА! КАЧЕСТВЕННО И В СРОК.

Занимаюсь фрилансом на протяжении 6ти лет. 

Сделала более 2000 уникальных видео роликов.

Имею огромный опыт в работе с программами:

Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas, Photoshop, Reaper, Adobe Audition.

  • Сделаю для вас работу качественно, профессионально и грамотно.
  • Всегда на связи и очень коммуникабельна.
  • Буду рад работать с вами на постоянной основе.
Есть диктор с мужским поставленным голосом, работаем на студии звукозаписи! 
PhotoshopAfter Effects
Видеомонтаж
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$5/час
от $10от 1 часа
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