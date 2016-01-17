Y_u_k_k_a

Юкка Гриценко Y_u_k_k_a

 
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер-аналитик

Занимаюсь обслуживанием сайтов по полному маркетинговому циклу:

·        анализ конкурентов (свот-анализ, сбор статистики по трафику);

·        анализ сайта (контент, структура, оптимизация);

·        составление семантического ядра для сайта с ручной кластеризацией;

·        разработка эффективной структуры сайта;

·        определение стратегии продвижения (популярны етемы, рекламные площадки для продвижения);

·        текстовое наполнение сайта (профессиональные seo-тексты);

·        анализ посещаемости (целевой трафик);

·        оценка эффективности продвижения сайта.

Дополнительные услуги:

·        тексты для сайтов, личных и корпоративных блогов;

·        наполнение тематических форумов;

·        ведение групп в социальных сетях.

Тексты для сайтаСемантическое ядро