Копирайтер-аналитик
Занимаюсь обслуживанием сайтов по полному маркетинговому циклу:
· анализ конкурентов (свот-анализ, сбор статистики по трафику);
· анализ сайта (контент, структура, оптимизация);
· составление семантического ядра для сайта с ручной кластеризацией;
· разработка эффективной структуры сайта;
· определение стратегии продвижения (популярны етемы, рекламные площадки для продвижения);
· текстовое наполнение сайта (профессиональные seo-тексты);
· анализ посещаемости (целевой трафик);
· оценка эффективности продвижения сайта.
Дополнительные услуги:
· тексты для сайтов, личных и корпоративных блогов;
· наполнение тематических форумов;
· ведение групп в социальных сетях.
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