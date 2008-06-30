Трудовая биография
Июль 2000 - Октябрь 2001
Творческое объединение жилищно-коммунального хозяйства Слонимского ГорИсполКома. Слоним. Беларусь.
Инженер-программист. 0,5 ставки.
Разработка программного комплекса для расчета и учета оплаты услуг нагрева воды и отопления.
Проект разработан для ПОК и ТС г. Слонима, внедрен и сейчас используется.
Средства разработки: Borland Delphi 4.0, SQL.
Октябрь 2001 - июнь 2003
В рамках дипломного проекта.
Разработка программной компоненты для преобразования информационно-логических таблиц к древовидной структуре с последующим преобразованием в XML согласно стандартам ISO.
Средства разработки: Borland Delphi 5.0, MS SQL Server 2000, Visual Basic.
Сентябрь 2002 - июнь 2003
НИЧ БНТУ
Комплексная научно-производственная лаботарория "Проблем металлургического производства"
Инженер-программист 0,5
Разработка программного комплекса учета договоров и прихода/расхода средств по ним. База данных сотрудников (Web-интерфейс).
Средства разработки: Borland Delphi 5.0, MS SQL Server 2000.
Июль 2003 - сентябрь 2004
ОАО "ГИАП"
Гродненский Институт Азотной промышленности
Инженер - программист 1,0
Написание программ для автоматизации процесса проектирования.
Эмулятор работы логических схем (с встроеным редактором, экспорт схемы в AutoCAD, Excel).
Средства разработки: Borland Delphi 5.0, SQL, AutoCAD 2002, Microsoft Office 2k
Образование
с 1998 по 2003
БНТУ (Белорусский Национальный технический университет)
факультет Информационных технологий и робототехники.
Инженер-программист.
Специальность: Программное обеспечение информационных технологий.
Специализация: Системы автоматизированного проектирования.
Дополнительная информация
Операционные системы: Gentoo Linux, Windows 98/2000/XP.
Языки программирования: Pascal, C, HTML, ASP(VB Script), PHP.
Программные пакеты: Borland Delphi, MS Office, AutoCAD, Corel Draw.
Базы данных: MySQL, Paradox, DBase, MS Access, MS SQL Server, InterBase.
Технический английский. Разговорный французский.
Водительские права категорий A, B, C.
Легко обучаем.
Сертификаты
http://www.certifications.ru/ (ID: 6241)