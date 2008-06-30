Трудовая биография

Июль 2000 - Октябрь 2001

Творческое объединение жилищно-коммунального хозяйства Слонимского ГорИсполКома. Слоним. Беларусь.

Инженер-программист. 0,5 ставки.

Разработка программного комплекса для расчета и учета оплаты услуг нагрева воды и отопления.

Проект разработан для ПОК и ТС г. Слонима, внедрен и сейчас используется.

Средства разработки: Borland Delphi 4.0, SQL.

Октябрь 2001 - июнь 2003

В рамках дипломного проекта.

Разработка программной компоненты для преобразования информационно-логических таблиц к древовидной структуре с последующим преобразованием в XML согласно стандартам ISO.

Средства разработки: Borland Delphi 5.0, MS SQL Server 2000, Visual Basic.

Сентябрь 2002 - июнь 2003

НИЧ БНТУ

Комплексная научно-производственная лаботарория "Проблем металлургического производства"

Инженер-программист 0,5

Разработка программного комплекса учета договоров и прихода/расхода средств по ним. База данных сотрудников (Web-интерфейс).

Средства разработки: Borland Delphi 5.0, MS SQL Server 2000.

Июль 2003 - сентябрь 2004

ОАО "ГИАП"

Гродненский Институт Азотной промышленности

Инженер - программист 1,0

Написание программ для автоматизации процесса проектирования.

Эмулятор работы логических схем (с встроеным редактором, экспорт схемы в AutoCAD, Excel).

Средства разработки: Borland Delphi 5.0, SQL, AutoCAD 2002, Microsoft Office 2k

Образование

с 1998 по 2003

БНТУ (Белорусский Национальный технический университет)

факультет Информационных технологий и робототехники.

Инженер-программист.

Специальность: Программное обеспечение информационных технологий.

Специализация: Системы автоматизированного проектирования.

Дополнительная информация

Операционные системы: Gentoo Linux, Windows 98/2000/XP.

Языки программирования: Pascal, C, HTML, ASP(VB Script), PHP.

Программные пакеты: Borland Delphi, MS Office, AutoCAD, Corel Draw.

Базы данных: MySQL, Paradox, DBase, MS Access, MS SQL Server, InterBase.

Технический английский. Разговорный французский.

Водительские права категорий A, B, C.

Легко обучаем.

Сертификаты

http://www.certifications.ru/ (ID: 6241)