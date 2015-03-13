YanaMaximova

дизайнер интерьера

Занимаюсь частной практикой по дизайну интерьеров! С большим желанием возьмусь за проект интерьера как жилого, так и коммерческого назначения!

Составляю планировки и визуальные решения с учетом конструктивных особенностей помещений.

В состав проекта входит:

- все проектные решения

- планировочные решения

- концептуальные решения (стилевые)

- вся необходимая чертежно-проектная документация

- 3d визуализация

- подбор материалов

- авторский надзор

Стоимость дизайн проекта: 500 руб. за м.кв.

Возможно выполнение проекта частичного, например только 3d визуализации или только чертежи и подбор материалов.