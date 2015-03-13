YanaMaximova

дизайнер интерьера
Занимаюсь частной практикой по дизайну интерьеров! С большим желанием возьмусь за проект интерьера как жилого, так и коммерческого назначения!
Составляю планировки и визуальные решения с учетом конструктивных особенностей помещений.
В состав проекта входит:
- все проектные решения
- планировочные решения
- концептуальные решения (стилевые)
- вся необходимая чертежно-проектная документация
- 3d визуализация
- подбор материалов
- авторский надзор
Стоимость дизайн проекта: 500 руб. за м.кв.
Возможно выполнение проекта частичного, например только 3d визуализации или только чертежи и подбор материалов.
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