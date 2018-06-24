Переводы технических и художественных текстов английский-русский, русский-английский, немецкий-русский

Имею неоконченное высшее образование. Являюсь студенткой 3-го курса факультета филологии иностранных языков. Получаю дополнительное образование переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Также имеется сертификат о дополнительном образовании по программам: Проектная и исследовательская деятельность. Английский язык и языкознание. Владею английским языком на уровне Upper-Intermediate. Имею опыт выступлений на конференциях в секциях иностранных языков и социально-гуманитарных наук. Подхожу к работе с ответственностью, выполняю все быстро и качественно