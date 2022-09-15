Требуется редизайн презентации с целью улучшения визуального восприятия и структуры. Необходимо обновить графические элементы и сделать материал более привлекательным для аудитории.
Презентации28 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется редизайн презентации с целью улучшения визуального восприятия и структуры. Необходимо обновить графические элементы и сделать материал более привлекательным для аудитории.
Запрос на услуги по созданию презентаций. Уточняется возможность рисования презентаций для различных целей. Рассматриваются предложения от фрилансеров, способных выполнить данную задачу.