Yanis1975

Валерий Yanis1975

 
49 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отредактировать презентацию

    Требуется редизайн презентации с целью улучшения визуального восприятия и структуры. Необходимо обновить графические элементы и сделать материал более привлекательным для аудитории.

    Презентации28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Презентация

    Запрос на услуги по созданию презентаций. Уточняется возможность рисования презентаций для различных целей. Рассматриваются предложения от фрилансеров, способных выполнить данную задачу.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    3 года назад