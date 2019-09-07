Мои компетенции:
1) Банкротство юридических и физических лиц (как на сторонедолжника, так и на стороне кредитора). Заявления о включении в реестр
требований кредиторов, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность, торги,
разногласия и т.д.
2) Работа с ДДУ, застройщиками: взыскание неустойки сзастройщика нарушившего срок передачи квартиры, включение требования в реестр
требований при банкротстве, признание права собственности в судебном порядке и
т.д.
3) Подготовка процессуальных документов - иски, отзывы,жалобы, ходатайства по широкому кругу споров:
взыскание задолженности (аренда, подряд, услуги,купля-продажа, поставка), неосновательного обогащения, убытков
оспаривание задолженности
споры о защите прав потребителей
раздел имущества
трудовые споры
4) Анализ, составление договоров любой сложности инаправленности, согласование с контрагентом, доведение до результата. Правовое
обеспечение деятельности организаций.
5) Регистрацию юр. лиц, внесение изменений в учредительныедокументы