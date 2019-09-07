Юрист

Мои компетенции:

1) Банкротство юридических и физических лиц (как на сторонедолжника, так и на стороне кредитора). Заявления о включении в реестр

требований кредиторов, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность, торги,

разногласия и т.д.

2) Работа с ДДУ, застройщиками: взыскание неустойки сзастройщика нарушившего срок передачи квартиры, включение требования в реестр

требований при банкротстве, признание права собственности в судебном порядке и

т.д.

3) Подготовка процессуальных документов - иски, отзывы,жалобы, ходатайства по широкому кругу споров:

взыскание задолженности (аренда, подряд, услуги,купля-продажа, поставка), неосновательного обогащения, убытков

оспаривание задолженности

споры о защите прав потребителей

раздел имущества

трудовые споры

4) Анализ, составление договоров любой сложности инаправленности, согласование с контрагентом, доведение до результата. Правовое

обеспечение деятельности организаций.

5) Регистрацию юр. лиц, внесение изменений в учредительныедокументы