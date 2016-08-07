YashaTrava

Монтаж видео, сведение видео, монтаж аудио, запись голоса. Набор текста, написание сценариев.

Всем привет, меня зовут Яша или Аня.

Я давно занимаюсь различным творчеством и фрилансом. Чем я могу вам помочь:

- Монтаж видео (я именно монтирую уже снятое видео. Режу, подбираю кадры, добавляю текстовые вставки, делаю цветокоррекцию, если нужно. Я могу подобрать аудио под Ваше видео или работать уже с Вашим аудио или видео. Чего я не делаю: не рисую в видеоредакторе)

- Набор текста (да, тот самый минимальный набор текста из рукописного в печатный, из печатного в печатный и т.д.)

- Написание сценария для какого-либо мероприятия (это моя прямая специальность и в этом я могу помочь).

Немного обо мне: я люблю заниматься творчеством, я успеваю в сроки, у меня очень мало примеров, потому что очень многое роздано по заказчикам, я подбираю цены индивидуально и готова к любому кипишу.