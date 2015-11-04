Архитектор-дизайнер. Опыт работы от 10 лет

Здравствуйте, уважаемые посетители!

Меня зовут Ярослава Сеник. Занимаюсь веб-дизайном, архитектурным проектированием, графическим дизайном, моделированием

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Цены на веб-дизайн:

Главная страница от 80 у.е.

Внутренние странички от 10 у.е./шт.

Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 80 у.е.

Баннеры (статика) от 10 у.е.

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Что я могу вам предложить:

-Нарисовать дизайн для Вашего сайта, учитывая все пожелания и предлагая свои варианты для достижения максимального результата.

-Выполнить все в сроки, задерживать Вас не в моих интересах.

-Полная отдача Вашему проекту, пока желаемый результат не будет достигнут.

-Всегда на связи и не заставлю Вас долго ждать ответа.

-Моя цель-избавить вас от потери времени на поиски кандидата и построить взаимовыгодные, долгосрочные профессиональные отношения.

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Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Предоплата 50% от стоимости главной

3. Создание дизайна (создаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не обговаривали другое)

4. Правки (если нужны, 2 бесплатные ревизии)

5. Полная оплата >> Отправляю исходники

6. При необходимости, делаю внутренние странички (цена обсуждается отдельно)

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Вы получаете:

Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.

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Общение:

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Оплата:

Карта Приватбанка

Webmoney

Яндекс Деньги

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Специализируюсь исключительно на web-дизайне. Не занимаюсь HTML, не программирую, не верстаю, не нарезаю. Но порекомендую надежных исполнителей.

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Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

-работа в Archicad (свободно владею);

-визуализация в Artlantis;

-знание Autocad;

-знание 3dsMax;

-работа в графическом редакторе Photoshop;

-работа в графическом редакторе Illustrator;

- Corel Draw;

-редактор презентаций видеоклипов;

-компьютерный набор(MS Office (Word);

-обработка текста(MS Office (Word);

-знание Revit.

Свободно рисую от руки. Владею различными техниками живописи (акварель, гуашь, пастель, масло, ч/б графика рапидографом)