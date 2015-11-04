Здравствуйте, уважаемые посетители!
Меня зовут Ярослава Сеник. Занимаюсь веб-дизайном, архитектурным проектированием, графическим дизайном, моделированием
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Цены на веб-дизайн:
- Главная страница от 80 у.е.
- Внутренние странички от 10 у.е./шт.
- Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 80 у.е.
- Баннеры (статика) от 10 у.е.
Что я могу вам предложить:
-Нарисовать дизайн для Вашего сайта, учитывая все пожелания и предлагая свои варианты для достижения максимального результата.
-Выполнить все в сроки, задерживать Вас не в моих интересах.
-Полная отдача Вашему проекту, пока желаемый результат не будет достигнут.
-Всегда на связи и не заставлю Вас долго ждать ответа.
-Моя цель-избавить вас от потери времени на поиски кандидата и построить взаимовыгодные, долгосрочные профессиональные отношения.
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Как происходит работа:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)
2. Предоплата 50% от стоимости главной
3. Создание дизайна (создаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не обговаривали другое)
4. Правки (если нужны, 2 бесплатные ревизии)
5. Полная оплата >> Отправляю исходники
6. При необходимости, делаю внутренние странички (цена обсуждается отдельно)
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Вы получаете:
Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.
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Общение:
- Через личные сообщения
- Skype: yasya.senyk
- VK
- Почта: [email protected]
Оплата:
- Карта Приватбанка
- Webmoney
- Яндекс Деньги
Специализируюсь исключительно на web-дизайне. Не занимаюсь HTML, не программирую, не верстаю, не нарезаю. Но порекомендую надежных исполнителей.
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Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
-работа в Archicad (свободно владею);
-визуализация в Artlantis;
-знание Autocad;
-знание 3dsMax;
-работа в графическом редакторе Photoshop;
-работа в графическом редакторе Illustrator;
- Corel Draw;
-редактор презентаций видеоклипов;
-компьютерный набор(MS Office (Word);
-обработка текста(MS Office (Word);
-знание Revit.
Свободно рисую от руки. Владею различными техниками живописи (акварель, гуашь, пастель, масло, ч/б графика рапидографом)