Закончила в 2000 г. Ярославский Государственный Педагогический Университет имю Ушинского. С 1998г. - преподаватель кафедры иностранных языков, экономический факультет. В 1999 и 2001 годах совершенствовали английский язык в США в течение 3-4 месяцев. Работала переводчикам на фестивале "Движение и Танцы на Волге" в 2002 и 2004 годах, имею опыт выполнения письменных переводов в области экономики, истории, психологии, математики, информационных технологий. Высокая скорость печати, огромное желание работать, ответственность.