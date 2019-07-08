Чертежи, курсовые, тексты

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===Предоставляемые услуги===

Инженерная графика, чертежи(2d):

-отрисовка чертежей с эскизов, фотографий;

-решение типовых задач по начертательной геометрии;

-разработка конструкторских чертежей, и т.д.

Структурные схемы, презентации:

-разработка структурных схем по IT инфраструктуре объектов;

Курсовые, контрольные, дипломы по техническим дисциплинам:

-микросхемотехника;

-базы данных;

-автоматизация технологических процессов и производств;

-технические средства автоматизации;

-начертательная геометрия и инженерная графика.

===Используемое ПО===

- AutoCad

- Компас

- MS Visio

- CorelDRAW

===Контакты===

Чертежи, схемы,инженерная графика

Email: [email protected]

ICQ: 490076935

С уважением, Дамир Шаймарданов.