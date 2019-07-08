Доброго времени суток! Спасибо, что зашли на мою страницу.
===Предоставляемые услуги===
Инженерная графика, чертежи(2d):
-отрисовка чертежей с эскизов, фотографий;
-решение типовых задач по начертательной геометрии;
-разработка конструкторских чертежей, и т.д.
Структурные схемы, презентации:
-разработка структурных схем по IT инфраструктуре объектов;
Курсовые, контрольные, дипломы по техническим дисциплинам:
-микросхемотехника;
-базы данных;
-автоматизация технологических процессов и производств;
-технические средства автоматизации;
-начертательная геометрия и инженерная графика.
===Используемое ПО===
- AutoCad
- Компас
- MS Visio
- CorelDRAW
===Контакты===
Чертежи, схемы,инженерная графика
Email: [email protected]
ICQ: 490076935
С уважением, Дамир Шаймарданов.